Ukrayna, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da Çok Uluslu Güç Konuşlandırılmasına Yönelik Niyet Beyanı İmzaladı

Güncelleme:
Ukrayna, Fransa ve İngiltere, barış anlaşması imzalanması durumunda savunma ve yeniden inşa desteği için çok uluslu güç konuşlandırılması konusunda niyet beyanı imzaladı. Anlaşma, Paris'te liderler tarafından imzalandı.

KİEV, 7 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna, Fransa ve İngiltere, barış anlaşması imzalanması durumunda savunma, yeniden inşa ve stratejik direnç açısından destek sağlamak üzere Ukrayna'ya çok uluslu güç konuşlandırılması konusunda niyet beyanı imzaladı.

Belge, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından salı günü Paris'te imzalandı.

İmza töreni, birçok Avrupa ülkesinin liderlerinin yanı sıra Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in katıldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından düzenlendi.

Zelenskiy toplantının ardından Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda halihazırda ayrıntılı bir mutabakat bulunduğunu söyledi.

Starmer ise imzalanan niyet beyanının, barış anlaşmasına varılması halinde müttefik ülke askerlerinin Ukrayna topraklarındaki operasyonları için yasal dayanak oluşturacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
