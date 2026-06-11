Rusya: Ukrayna'nın, yolcu otobüsüne yönelik dron saldırısında 1 kişi öldü,11 kişi yaralandı
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun dronla düzenlediği saldırıda bir yolcu otobüsü hedef alındı, 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Rusya saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezi, yolcu otobüsüne Ukrayna'nın dronla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Belgorod bölgesindeki Voznesenovka köyünde yolcu otobüsüne dronla saldırı düzenlediği belirtildi.
Bunun "terör saldırısı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Saldırıda araç hasar gördü, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu