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Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak' çağrısına yanıt verdi

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt vererek, Ukrayna'nın kendi milli bayrağını açacağını ve Vatikan'ı geçmişteki hataların tekrarlanmaması ve Ukrayna'nın mücadelesine destek olmaya çağırdığını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına ilişkin, "(Vatikan'ı) geçmişteki hataların tekrarlanmasından kaçınmaya, Ukrayna'yı ve halkını yaşamları için verdikleri haklı mücadelede desteklemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı. Kuleba, X hesabından Papa Franciscus'un "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum." şeklindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak' çağrısına yanıt verdi

"BAYRAĞIMIZ SARI VE MAVİDİR, ASLA BAŞKA BAYRAK KALDIRMAYACAĞIZ"

Kuleba, açıklamasında "En güçlü olan, iyiyle kötü arasındaki savaşta, onları aynı kefeye koymaya çalışmak ve buna 'müzakere' demek yerine iyinin yanında yer alan kişidir. Aynı zamanda konu beyaz bayrak olunca Vatikan'ın yirminci yüzyılın ilk yarısındaki stratejisini de biliyoruz. (Vatikan'ı) Geçmişteki hataların tekrarlanmasından kaçınmaya, Ukrayna'yı ve halkını yaşamları için verdikleri haklı mücadelede desteklemeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna olarak sadece kendi milli bayraklarını açacaklarını vurgulayan Kuleba, "Bayrağımız sarı ve mavidir. Bu, uğruna yaşadığımız, öldüğümüz ve galip geldiğimiz bayraktır. Asla başka bayrak kaldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Papa'yı savaşın sürdüğü Ukrayna'yı ziyaret etmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak' çağrısına yanıt verdiUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

PAPA FRANCİSCUS'UN UKRAYNA'YA "BEYAZ BAYRAK" AÇMA ÇAĞRISI

Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir.

Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak." ifadelerini kullanmıştı

Kaynak: AA / Güncel

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