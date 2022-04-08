Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30...
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.
- Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.