Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30... - Haberler

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Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

- Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30...

Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda 30...

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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