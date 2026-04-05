Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Şam'da
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi ve Suriye Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı. Zelenskiy'nin Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bekleniyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Zelenskiy, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.
Ziyaret kapsamında Zelenskiy'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet