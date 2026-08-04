Haberler

Zelenskiy: Ruslar Herson'da her gün sivilleri hedef alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'da bir sivil satıcıya İHA saldırısı düzenlediğini belirterek, Rusya'nın savaşı bitirmesi gerektiğini ve dünyanın bu suçları görmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'da bir sivili insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını belirterek, "Ruslar her gün Herson'da sıradan insanlara karşı bu tür saldırılar düzenliyorlar." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Herson'da sokaktaki bir kişiye İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Hedef alınan kişinin sokakta sebze sattığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu adam, patlamada yaralandı. Ruslar, her gün Herson'da sıradan insanlara karşı bu tür saldırılar düzenliyor. Dünya bunu görmeli, Rusya'nın delirdiğini ve Rus ordusunun insanları öldürmekten ve işkence etmekten zevk aldığını gösteren her gerçeği görmelidir."

Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Finlandiya ve Kazakistan, Baltık ülkeleri ve Polonya, Güney Kafkasya ülkeleri, Romanya ve Moldova, herkes Rus savaşının sona ermesi için işbirliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Herson'da bir sivile yapılan İHA saldırısına ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

YAŞ kararlarıyla tarihe geçti! İlk kadın "paşa"
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Dev maç öncesi müjdeyi verdi: Onlar da kadroda olacak
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Elleri arkadan bağlıydı