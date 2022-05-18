Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus füzeleri Lviv, Sumi, ve Çernigiv'i vurdu."
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, günlük konuşmasında Rus füzelerinin Ukrayna'nın Lviv, Sumi, ve Çernigiv şehirlerini vurduğunu ayrıca Rus güçlerinin Lugansk bölgesine hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, günlük konuşmasında Rus füzelerinin Ukrayna'nın Lviv, Sumi, ve Çernigiv şehirlerini vurduğunu ayrıca Rus güçlerinin Lugansk bölgesine hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
AA / Güncel