Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, oyuncu ve yönetmen Sean Penn ile görüştü - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, oyuncu ve yönetmen Sean Penn ile görüştü

AA - Güncel
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Savaşın yoğunlaştığı ilk günden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözlemler yaptığı belirtilen oyuncu ve yönetmen Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Savaşın yoğunlaştığı ilk günden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözlemler yaptığı belirtilen oyuncu ve yönetmen Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Sean Penn'in Ukrayna-Rusya savaşını anlatan bir belgesel hazırlığında olduğu belirtildi.

AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Sean Penn Yönetmen Ukrayna Güncel Haberler

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