Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'nı geçti - Haberler

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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'nı geçti

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan...

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Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçiş yaptı.

AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

İstanbul Boğazı Ukrayna Lübnan Güncel Haberler

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