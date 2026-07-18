Ukrayna'dan Rusya'ya İha Saldırısı: 7 Ölü, 24 Yaralı
Ukrayna, Rusya'nın Tambov Oblastı'ndaki Kotovsk kentinde bir lojistik merkeze insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Depoda çıkan yangın söndürüldü.
MOSKOVA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna cumartesi sabah erken saatlerde Rusya'nın Tambov Oblastı'na bağlı Kotovsk kentindeki bir lojistik merkeze insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenledi.
Tambov Bölgesi Valisi Evgeny Pervyshov, saldırıda gece vardiyasında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını belirtti.
Pervyshov, lojistik merkezin deposunda çıkan yangının söndürüldüğünü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ise devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: Xinhua