Ukrayna'dan Rusya'ya İha Saldırısı: 7 Ölü, 24 Yaralı

MOSKOVA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna cumartesi sabah erken saatlerde Rusya'nın Tambov Oblastı'na bağlı Kotovsk kentindeki bir lojistik merkeze insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenledi.

Tambov Bölgesi Valisi Evgeny Pervyshov, saldırıda gece vardiyasında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Pervyshov, lojistik merkezin deposunda çıkan yangının söndürüldüğünü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ise devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua