Haberler

Ukrayna, Moskova dahil Rusya'nın çeşitli bölgelerine İHA saldırısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Moskova dahil Rusya'nın çeşitli bölgelerine 73 İHA ile saldırı düzenledi. Stavropol'de sanayi tesisi, Tver'de petrol deposu ve Taganrog Körfezi'nde tankerler vuruldu. Belgorod ve Kırım'da 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın, Moskova dahil Rusya'nın çeşitli bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik İHA saldırısı yaptığı belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Stavropol'de sanayi işletmesinde yangın çıktı

Diğer yandan Rusya'nın Stavropol Bölge Valisi Vladimir Vladimirov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgenin Vyazniki köyündeki bir sanayi işletmesinde yangın çıktığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Vladimirov, "Yangın, yakıtla dolu tanklara ulaştı. Olay yerinin yakınlarında bulunan sivilleri tahliye etme kararı aldık. Olayda yaralı ve can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Tver'de petrol deposunda yangın

Tver Bölge Valisi Vitaliy Korolev de sosyal medya hesabından İHA saldırısı sonucu Tver kentindeki petrol deposunda yangın çıktığını belirterek, "Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Saldırıda yaralı ve can kaybı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin İHA saldırılarında hedef alındığını ve 20'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azak Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan Taganrog Körfezi'nde 2 tankerin saldırıya maruz kaldığını kaydeden Slyusar, "Tankerler hasar gördü. Yaralı yok. Tankerin mürettebatı tahliye edildi. Saldırı sonucu tankerlerde yangın çıktı." ifadelerini kullandı.

Belgorod bölgesinde ve Kırım'da 2 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Canköy şehrinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini parçalayıp çöpe attı, '40 yılın zulmü vardı' dedi

Eşini satırla 15 parçaya ayıran kadından inanılmaz savunma
Almanya'da pitbull saldırısında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailenin Pitbull'u dehşet saçtı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü

Diyarbakır'da gece baskını: Sahipsiz köpekler 15 kuzuyu telef etti
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

Hamaney'in cenazesine saatler kala ABD kritik noktayı vurdu
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu