Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod Bölgesine İha Saldırısı: 3 Ölü

Güncelleme:
MOSKOVA, 30 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman, Voznesenovka köyünde düzenlediği saldırıda bir yolcu otobüsünü hedef aldı. Üç kadın olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.

2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

500

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı