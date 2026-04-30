Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod Bölgesine İha Saldırısı: 3 Ölü

MOSKOVA, 30 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman, Voznesenovka köyünde düzenlediği saldırıda bir yolcu otobüsünü hedef aldı. Üç kadın olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.

2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

