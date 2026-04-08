Ukrayna: Moskova'yı ateşkese zorlamak için yeterli kararlılığı gösterme vakti geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve Moskova'nın ateşkesi ilan etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, " Moskova'yı ateşkes ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yeterli kararlılığı gösterme vaktinin geldiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkesi değerlendirdi.

Söz konusu kararı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Sybiha, "Amerikan kararlılığı işe yarıyor." yorumunu yaptı.

Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da sona erdirilmesi için kararlılığın gerektiğine dikkati çekerek, "Moskova'yı ateşkesi ilan etmeye ve Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yeterli kararlılığı gösterme vaktinin geldiğine inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinsel olduğunu açıkladı! Sevgilisiyle fotoğrafları bile var

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti