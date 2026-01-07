Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Ukrayna'daki duruma ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'daki duruma ilişkin son gelişmeler ele alındı.