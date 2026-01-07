Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
