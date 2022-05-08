Ukrayna'da U2'dan anneler günü konseri
İhlas Haber Ajansı - Victor Levchuk - Güncel
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- Ukrayna'da U2'dan anneler günü konseri Ukrayna'nın Borodyanka kentinde İrlandalı rock müzik grubu U2, anneler gününde Ukraynalı askerlerin anneleri için konser verdi.
- Ukrayna'da U2'dan anneler günü konseri
BORODYANKA (İHA)- Ukrayna'nın Borodyanka kentinde İrlandalı rock müzik grubu U2, anneler gününde Ukraynalı askerlerin anneleri için konser verdi.
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukrayna'da asker annelerine moral konseri verdi. Ukrayna'nın Borodyanka kentinde anneler gününde düzenlenen konser, büyük ilgi gördü.
İhlas Haber Ajansı / Victor Levchuk - Güncel