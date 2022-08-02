Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerindeki patlamamış mühimmatlar imha ediliyor Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde saldırıların ardından sivil yerleşim yerlerindeki patlamamış mühimmatların toplanması ve imhası için ekipler çalışma yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde saldırıların ardından sivil yerleşim yerlerindeki patlamamış mühimmatların toplanması ve imhası için ekipler çalışma yaptı. Güncel AA / Wolfgang Schwan Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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