Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi - Haberler

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Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi

AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Çiftliğe gelen çocuklar Çocukların çiftliği gezmesi Görevlilerin çocuklarla ilgilenmesiÇocukların hayvanlarla tanışması DNİPRO - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Mariupol, Volnovakha, Harkov ve Luhansk bölgesinden kaçan ve Dnipro'daki mülteci merkezlerine yerleşen siviller, bir...

Çiftliğe gelen çocuklar

Çocukların çiftliği gezmesi

Görevlilerin çocuklarla ilgilenmesi

Çocukların hayvanlarla tanışması

DNİPRO - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Mariupol, Volnovakha, Harkov ve Luhansk bölgesinden kaçan ve Dnipro'daki mülteci merkezlerine yerleşen siviller, bir çiftlikte hayvanlarla vakit geçirerek savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi

Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi

Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi

AA / Andrea Carrubba - Güncel

Mariupol, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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