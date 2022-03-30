Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi
AA - Andrea Carrubba - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çiftliğe gelen çocuklar Çocukların çiftliği gezmesi Görevlilerin çocuklarla ilgilenmesiÇocukların hayvanlarla tanışması DNİPRO - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Mariupol, Volnovakha, Harkov ve Luhansk bölgesinden kaçan ve Dnipro'daki mülteci merkezlerine yerleşen siviller, bir...
Çiftliğe gelen çocuklar
Çocukların çiftliği gezmesi
Görevlilerin çocuklarla ilgilenmesi
Çocukların hayvanlarla tanışması
DNİPRO - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Mariupol, Volnovakha, Harkov ve Luhansk bölgesinden kaçan ve Dnipro'daki mülteci merkezlerine yerleşen siviller, bir çiftlikte hayvanlarla vakit geçirerek savaşın izlerini silmeye çalışıyor.