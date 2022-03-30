Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklara evcil hayvan terapisi

Çiftliğe gelen çocuklar

Çocukların çiftliği gezmesi

Görevlilerin çocuklarla ilgilenmesi

Çocukların hayvanlarla tanışması

DNİPRO - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da Mariupol, Volnovakha, Harkov ve Luhansk bölgesinden kaçan ve Dnipro'daki mülteci merkezlerine yerleşen siviller, bir çiftlikte hayvanlarla vakit geçirerek savaşın izlerini silmeye çalışıyor.