Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ukrayna, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. İnsansız hava araçları ve füzelerle gerçekleştirilen saldırılara karşı 105 İHA etkisiz hale getirildi.

Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya ülkeye insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle hava saldırıları düzenledi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine bir "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 126 İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, 105 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füze ve İHA'ların 11 noktaya isabet ettiği ifade edildi.

Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise mevcut bilgilere göre, Odessa bölgesine yönelik Rus İHA saldırıları nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesine yönelik düzenlenen hava saldırısında 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya kentinde düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

