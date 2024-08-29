Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait ABD yapımı bir F-16 savaş uçağı düştü. Kazada uçaktaki pilotun öldüğü bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi.

UÇAK DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ

Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı. Bir F-16'yla hedefe yaklaştığı sırada bağlantının kesildiği belirtilen açıklamada, "Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle iletişim kesildi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere uçak düştü, pilot öldü." denildi.

Açıklamada, kazanın nedenlerini öğrenmek için uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulunmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna Dünya Pilot Rusya Dünya Güncel Haberler

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Lugano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri! Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi?
title