Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor - Haberler

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Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da 20 litrelik benzin sınırlaması akaryakıt sıkıntısına neden oluyor

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da savaşın ilk haftası benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmesinin ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da savaşın ilk haftası benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmesinin ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Belarus'tan akaryakıt tedarik edemeyen Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Rusya'nın saldırılarına hedef olan ülkede savaşın ilk haftası benzinliklerin birçoğu kapanmış, ardından benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmişti. Savaş nedeniyle ülkede akaryakıtın azalmasıyla bölge halkı araçları için yakıt bulmakta zorluk yaşıyor.

Uzmanlar, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşta limanlarına döşenen mayınlar nedeniyle sadece Avrupa Birliği ülkelerinden karayolu ile akaryakıt temin ettiğini belirterek, ülkede nisan ayının sonuna yetecek kadar akaryakıt kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

(Abdullah Ünver-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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