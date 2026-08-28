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Zelenskiy: Rus rafinerisi ve füze uçağını vurduk

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattından 1000 kilometre uzaktaki bir Rus petrol rafinerisine ve füze taşıyan Rus Tu-95MS uçağına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattından 1000 kilometre uzaktaki bir Rus petrol rafinerisine ve füze taşıyan Rus Tu-95MS uçağına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin son 24 saat içinde yaptığı saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki bir petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini duyuran Zelenskiy, "Mesafe, cephe hattından 1000 kilometre. Rusya'nın Karadeniz'deki savaşına karşı haklı yanıtlarımız da oldu." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ayrıca Rusya'nın Engels şehrinde füze taşıyan Tu-95MS uçağına da saldırı düzenlediğini belirterek, "Bunlar, Ukrayna'ya karşı saldırılar düzenleyen uçaklar. Tüm savaşçılarımıza hassasiyetleri için teşekkür ederim. Bunların hepsi onların saldırılarına bir yanıt. Ruslar, kendi savaşlarının nasıl bir şey olduğunu hissetmeli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun FP-1 İHA'sıyla vurduğu belirtilen Slavneft-YaNOS rafinerisi, Rusya Federasyonu'ndaki en büyük petrol rafinerilerinden biri konumunda. Yıllık yaklaşık 15 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesiste benzin, dizel, havacılık yakıtı ve diğer petrol ürünleri üretiliyor.

Kaynak: AA
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