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Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz

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Ukrayna, tatbikat adı altında sınırlarına asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri yığan Belarus'u tehdit etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedildi.

Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz

BELARUS'A ÇAĞRI YAPTILAR

Söz konusu bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"SINIR İHLALİ DURUMUNDA VURURUZ"

Ukrayna'nın Belarus halkına yönelik hiçbir zaman dostane olmayan eylemler yapmadığı ve yapmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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