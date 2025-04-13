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Ukrayna Barış İstiyor: Dışişleri Bakanı Sibiga Açıklamalarda Bulundu

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, bu yıl Rusya ile olan çatışmalara son vermek istediklerini belirtti. Barışın sağlanmasının önemine dikkat çeken Bakan, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda da uluslararası gündemin canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

KİEV, 13 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, barış istediklerini ve Rusya ile çatışmaları bu yıl sona erdirmek istediklerini söyledi.

Kyiv Independent gazetesinin haberine göre cumartesi günü Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Sibiga, "Bu yıl bu savaşa son vermek istiyoruz. Ancak manipülasyonlardan kaçınmak önemli" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sonucunun Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisini şekillendireceğini kaydeden Sybiha, kalıcı barışın sağlanmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin uluslararası gündemde tutulması gerektiğine dikkat çeken Sibiga, savaşa hazır 110 tugaya sahip olan Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe önemli katkılar sunabileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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