Ukrayna: 6 Temmuz'dan bu yana Rus gölge filosuna ait 201 gemiye saldırılar düzenledik

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, son üç hafta içerisinde Rus gölge filosuna ait olduğunu öne sürdüğü 201 gemiye saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 6 Temmuz'dan bu yana Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen gemilere yönelik sürdürdükleri saldırılar hakkında bilgi paylaştı.

Bu süreç içerisinde, Azak Denizi'nde 129, Karadeniz'de ise 72 olmak üzere toplam 201 gemiyi hedef aldıklarını aktaran Brovdi, amaçlarının bu sayının 221'e çıkarılması olduğunu ifade etti.

Brovdi, mesajında ayrıca, "Kerç Boğazı belirsiz bir süreliğine kapatıldı." dedi.

Kaynak: AA