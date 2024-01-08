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Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu

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Taksici bir grup, tarifeye yapılan yüzde 28 zammı yetersiz bularak Merter'de UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti.

UKOME toplantısından çıkan yüzde 28'lik zammı beğenmeyen taksiciler, toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 28 ZAM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Buna göre taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIP TAŞ ATTILAR

Zam oranını beğenmeyen ve UKOME binasının önünde bekleyen taksiciler, toplantının ardından binaya girmeye çalıştı. Kalabalık gruba polis müdahale ederken bazı taksiciler gözaltına alındı. Grup içerisinden binaya taş atıldığı da görüldü.

YÜZDE 65 ORANINDA ZAM İSTEMİŞLERDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME Toplantısı öncesinde taksicilerin giderlerindeki artış nedeniyle İBB'ye yüzde 65 oranında zam talebinde bulunmuştu. Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (8)

Turbo Levent:

Kalite ORTADOĞU Yaşam standartları AFRIKA Soran olursa DÜNYA DEVİ ...fıssssssss

Yanıtla441
erkan yüksel:

TAKSICILER KENDINI GELISTIRSIN ONCE..KALITELI HIZMETMI VAR ..NE ISTIYORSUNZ..IBB TAKSI SAYISI YETERSIZ DEYINCE PLAKALARIN FIYATI DUSMESIN DIYE ARAC ALDIRMADINIZ TRAFIGE ..ETME BULMA DUNYASI ISTE

Yanıtla410
SAMET TEMAS:

iyi alıştınız zam zam zam yeter ulan

Yanıtla28
Dr.Kimbel:

O zaman yüzde 15 yeter yetmezse biraksinlar bir taksi plakasi 10 milyon lira

Yanıtla37
H G:

Barbar, vandal desen zoruna gider ama başka diyecek bir şey yok.

Yanıtla24
cemal açıkgöz:

vatan haini bunlar hem yerli halkı taşımıyorlar hemde zam istiyorlar.

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Tutankamon Hoca:

hakkın hukukun olmadığı yerde orman kabnunları başlar bu taksi plakası sahipleri ülkenin ağasımı paşasımı bunlarda akp nin hısımı akrabasımı nedir bunlardan cektiği milletin

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Metin Yalcin:

Her şey çok güzel olacak diye propaganda yapan bu taksiciler değil mi taş nereden çıktı ..

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