Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu

UKOME toplantısından çıkan yüzde 28'lik zammı beğenmeyen taksiciler, toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 28 ZAM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Buna göre taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIP TAŞ ATTILAR

Zam oranını beğenmeyen ve UKOME binasının önünde bekleyen taksiciler, toplantının ardından binaya girmeye çalıştı. Kalabalık gruba polis müdahale ederken bazı taksiciler gözaltına alındı. Grup içerisinden binaya taş atıldığı da görüldü.

YÜZDE 65 ORANINDA ZAM İSTEMİŞLERDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME Toplantısı öncesinde taksicilerin giderlerindeki artış nedeniyle İBB'ye yüzde 65 oranında zam talebinde bulunmuştu. Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı" demişti.