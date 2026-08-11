Umman Körfezi'nde Tanker-Askeri Güç Olayı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri ile askeri güçler arasında detayları belirtilmeyen bir "olay" yaşandığını bildirdi.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UKMTO, Umman Körfezi'nde bir tanker ile askeri güçler arasında yaşanan bir olayla ilgili rapor almıştır." ifadesine yer verildi.

Detayları verilmeyen olayın konumuyla ilgili paylaşılan haritada, olayın Pakistan'ın Gwadar kentinin güneyinde gerçekleştiği belirtildi.

Petrol tankerinin kimliği, olaya karışan askeri güçler veya olayın niteliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA