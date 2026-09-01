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Hürmüz Boğazı'nda tankere 3 mühimmat isabet etti

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ihbar edilen denizcilik olayının Umman'ın Hasab kentinin 17 deniz mili doğusunda meydana geldiği aktarıldı.

Bir tankere kaynağı ve türü bilinmeyen 3 mühimmatın isabet ettiği kaydedilen açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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