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Hürmüz Boğazı'nda tankere saldırı

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere "kaynağı bilinmeyen bir mühimmat" isabet etti.

Meydana gelen olayda henüz can kaybı veya yaralanma açıklanmadı.

Yetkililerin olayı soruşturduğu ifade edilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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