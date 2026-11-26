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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, dün Hürmüz Boğazı kıyısındaki Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 33 kilometre doğusunda bir tanker kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu.

Umman makamlarının olayı bildirdiği aktarılan açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken vurulduğu ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi.

Çevresel bir tehlikenin olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA