UKMTO, Umman açıklarında bir tankerin belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir tankerin henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğu bildirildi.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın Musandam vilayetine bağlı Limah kasabasının 7 deniz mili kuzeydoğusunda bir olay yaşandığına ilişkin gecikmeli ihbar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu ancak bir sonraki limana doğru seyrine devam edebildiği belirtildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü ifade edilirken, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesi yapıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????

Kaynak: AA