Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UKMTO, Umman açıklarında bir tankerin belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKMTO, Umman'ın Musandam vilayetine bağlı Limah açıklarında bir tankerin belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken vurulan tanker bir sonraki limana seyrini sürdürebildi; yetkililerin soruşturma yürüttüğü belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir tankerin henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğu bildirildi.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın Musandam vilayetine bağlı Limah kasabasının 7 deniz mili kuzeydoğusunda bir olay yaşandığına ilişkin gecikmeli ihbar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu ancak bir sonraki limana doğru seyrine devam edebildiği belirtildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü ifade edilirken, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesi yapıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dev protestolar öncesi saldırı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu son bölüme kadar yer alıyor

Yeni sezon yayınlandı! Tutuklu Beşikçioğlu’nun akıbeti belli oldu
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu

Jandarmayı harekete geçiren ihbar! Sulama kanalında bulundu
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda