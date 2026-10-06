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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden petrol tankerinin menşei belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada olayın araştırıldığı, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir petrol tankerinin menşei belirsiz mühimmatla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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