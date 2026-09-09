UKMTO: BAE açıklarında demirli gemi yana yattı, saldırı ihtimali araştırılıyor

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Raşid Limanı açıklarında ticari bir geminin yana yatmış halde görüldüğünü ve geminin saldırı sonucu su almış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir tankerin kaptanının, BAE'nin Raşid Limanı'nın yaklaşık 24 deniz mili kuzeybatısında demirli bulunan bir geminin yana yatmış olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, geminin bu durumunun, saldırı sonucu kaynağı bilinmeyen bir mühimmatın gemiye isabet etmesinin ardından geminin su almasıyla meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirildiği ancak yetkililerin saldırı olup olmadığını incelediği ifade edildi.

Kaynak: AA