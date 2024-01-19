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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde öğrenciler karne alarak tatilin keyfini çıkarıyor

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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen karne töreni sonrası öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı, okulları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Öğrencilere tatilde kitap okuma ve oyun oynama tavsiyesinde bulunuldu. Eskiçeltek ve Kırköy köylerinde ise öğrenciler jandarma ve polis araçlarını inceledi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Uğurludağ Anaokulu, Uğurludağ İlkokulu, Uğurludağ Ortaokulu, Eskiçeltek Köyü İlkokulu ve Kırköy Şehit Cengiz Kırman İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törenlerde ayrıca öğrencilere hediyeler verildi.

Kaymakam Katırcı, öğrencilere tatilde kitap okumalarını ve arkadaşlarıyla oyun oynayarak vakit geçirmelerini tavsiye etti.

Eskiçeltek ve Kırköy köylerinde öğrenciler, karne törenlerinin ardından jandarma ve polis araçlarını inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

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