Uğurludağ'da Cami-Genç Buluşması Gerçekleştirildi
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen 'Cami-Genç Buluşması' programında çocuklar Kuran okudu ve ilahiler söyledi. Program sonunda katılan öğrencilere hediyeler verildi.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Uğurludağ Müftülüğünce Yeni Cami'de düzenlenen programda çocuklar Kuran okudu, ilahiler söyledi.
Uğurludağ Kaymakam vekili, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Uğurludağ İlçe Müftüsü Tuncay Tunç, programın ardından çocuklara hediyeler verdi.
Polat, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel