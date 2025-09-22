Uğur Mumcu'nun Cinayet Davasında Eski Emniyet Müdürü Tanık Olarak Dinlendi

GAZETECİ yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, tanık olarak dinlendi.

Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir'in, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mumcu'nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılarak, tanık olarak dinlendi. Ağar, 1996'da Güldal Mumcu ile arasında geçtiği iddia edilen 'duvar' diyaloğuna ilişkin, "Bu konu soruldu. Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Zaman zaman evine gidip gelirdim, fikir alışverişinde bulunurduk. Ben o dönem kendisine koruma ekibini de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik. 'Duvar' sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü" dedi.

'KİMSEDEN KORKMAM'

Ağar, "Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?" sorusu üzerine, "Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister" dedi. Ağar, "Devlet mekanizmasında engellemeye şahit oldunuz mu?" sorusuna ise "Asla öyle bir şey söz konusu değil; hatta çözülmesi için çaba sarf edildi" cevabını verdi. Eski bir Hava Kuvvetleri mensubunun 'Mossad'ın işidir' sözüne ilişkin sorulan soruya Ağar, "Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz; aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız" dedi. Ağar, "O dönem elinize istihbari bilgi geçti mi?" sorusuna da "Biz Meclis komisyonunda da söyledik. O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya'nın olduğunu düşünüyorduk; sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtları vardır. Gladyo diye bir şeyin bizimle alakası yoktur. Bunlar hayali meselelerdir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir ve ailesinin Avustralya'da olduğuna dair iddialara ilişkin Dışişleri'ne yazı yazılmasına, ayrıca Emniyet, İstihbarat, MİT ve Jandarma İstihbaratına, Demir'in yerinin belirlenmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 9 Şubat 2026 tarihine erteledi.