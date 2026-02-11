Haberler

Depremde Yıkılan Uğur Apartmanı Davası.... Dosyanın 4 Ay Boyunca 'Sehven' Üniversiteye Gönderilmediği Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonucu yıkılan Uğur Apartmanı davasında, dosyanın bilirkişi raporunun hazırlanması için gönderilmediği anlaşıldı. Duruşma, bir sonraki tarih olan 20 Mayıs'a ertelendi.

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Uğur Apartmanı davasının 23 Eylül'de görülen duruşmasında, dosyanın bilirkişi raporu hazırlanması için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verilmesine rağmen, 4 ay sonra yapılan duruşmada dosyanın sehven Dokuz Eylül Üniversitesi'ne iletilmediği anlaşıldı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Uğur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul ve statik proje müellifi Hasan Akbaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül'de görülen üçüncü duruşmada, dosyanın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verilerek duruşma ertelenmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, geçen günlerde görülen dördüncü duruşmada, "Dosyanın sehven Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmediği" ortaya çıktı. Bir sonraki duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
