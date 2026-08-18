Haberler

Uganda ve Burundi'den Gazze Gücüne Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uganda ve Burundi'den üst düzey askeri yetkililer, Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güce katılım kapsamında İsrail'deki ABD koordinasyon merkezini ziyaret etti. ABD'li yetkililer heyete Gazze planları hakkında bilgi verdi.

KUDÜS/ Uganda ve Burundi'den üst düzey askeri yetkililer, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan uluslararası güce katılım kapsamında İsrail'in güneyindeki ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden heyet, ABD'li ve İsrailli askeri yetkililerle bir araya geldi.

ABD'li yetkililer, görüşmelerde heyete Gazze Şeridi'ne ilişkin planlar hakkında bilgi verdi.

Uganda ve Burundi, Uluslararası İstikrar Gücüne asker göndermeye ön onay vermişti. ABD'nin iki ülkeyle bu konudaki görüşmeleri sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ABD'nin Gazze planının uygulanmasını takip etmek amacıyla Kiryat Gat'ta Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni kurmuştu.

Uluslararası güce başka ülkelerin de katılması için temaslarını sürdüren ABD'nin Kosova, Arnavutluk ve Kazakistan ile de görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Endonezya'nın daha önce belirtilenlerin aksine şu anda askeri güce birlik göndermeyi planlamadığı, bu nedenle ABD'nin özellikle Afrika ülkelerinin uluslararası güce katılımını sağlamak amacıyla temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine böyle saldırdı: Çocuklarına aldırış etmedi
Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa

Neler oluyor orada?
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in aşkı çok konuşulmuştu! Bakın ne paylaştılar

Aşkları çok konuşulmuştu! Ünlü çift bakın ne paylaştı
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı