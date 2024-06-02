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Uganda, Malavi ve Kenya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele İçin Ortak Bildiri İmzaladı

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Uganda, Malavi ve Kenya, çocuk işçiliğiyle mücadele için önemli bir adım niteliğindeki 'Çay Üçgeni' adlı bildiriyi imzaladı. Bildiride, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için bilgi alışverişi, işbirliği ve etik çay üretim uygulamalarının geliştirilmesi vurgulandı.

Uganda, Malavi ve Kenya çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak bildiri imzaladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünden (ILO) yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Naivasha şehrinde düzenlenen "Çocuk İşçiliğini ve Zorla Çalıştırmayı Azaltmak için Yenilikçi Çözümler" adlı forumda, Uganda, Malavi ve Kenya, çay tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle mücadele için önemli bir adım niteliğindeki "Çay Üçgeni" adlı bildiriyi imza altına aldı.

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ortak bir taahhüdü teşvik eden bildiride, sürekli bilgi alışverişinin ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra sorumlu ve etik çay üretim uygulamalarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Uganda, Malavi ve Kenya, bildiri kapsamında yıllık hibrit değişim girişimlerinde bulunacak. Taraflar, bu sayede işgücü uygulamalarını ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik yenilikleri tartışmak için sürekli iletişim içinde olacak.

Dijital bilgi deposu uygulamasıyla çocuk işçiliğiyle mücadelede başarısı kanıtlanmış analiz ve stratejilerin paylaşılacağı bir platform oluşturulacak.

Kaynak: AA / Güncel

Malavi Çocuk Kenya Çay İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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