Uganda hükümeti, seçim sonrası muhalefete baskı iddialarını reddetti

Uganda hükümeti, 15 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından muhalefete yönelik baskı uygulandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Enformasyon Bakanı Chris Baryomunsi, yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından bazı gözaltıların yapıldığını doğruladı ancak bu işlemlerin yalnızca sorun çıkaran kişilerle sınırlı olduğunu savundu.

Genel seçimlerin ardından muhalefete yönelik baskı uygulandığı yönündeki iddiaları reddeden Baryomunsi, destekledikleri adayın seçimi kaybetmesinin ardından şiddet eylemleri planlayan kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Baryomunsi, gözaltıların ayrıca seçim sürecini ülkede sivil kargaşa çıkarmak için kullanmaya çalışan organize suç gruplarını da kapsadığını dile getirdi.

Şiddet eylemleri planladıkları belirlenen kişilerin yakalandığını aktaran Baryomunsi, kaçak durumda olanların da hukukun gerektirdiği şekilde en kısa sürede yakalanacağını belirtti.

15 Ocak'taki seçimlerin hemen ardından, güvenlik güçlerinin muhalefet destekçilerine yönelik operasyonlarını artırdığı yönünde iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Kyagulanyi'nin seçimlerin ardından gizlendiği öne sürülüyor

Ulusal Birlik Platformunun (NUP) lideri ve Bobi Wine olarak tanınan Robert Kyagulanyi, seçim sonuçlarını "sahte" olarak nitelendirerek, seçimde usulsüzlük yapıldığını savunmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında "sessiz bir katliam" yaşandığını iddia eden Kyagulanyi, seçimle bağlantılı şiddet olaylarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü öne sürmüş, ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmamıştı.

Kyagulanyi'nin, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 15 Ocak seçimlerinin galibi ilan edilmesinin ardından gizlendiği öne sürülüyor.

NUP Genel Sekreteri David Lewis Rubongoya ise parti yöneticilerinden bazılarının ülke genelinde kayıp olduğunu ya da gözaltında bulunduğunu iddia etti.

1986'dan bu yana iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, yedinci dönem için adaylığını koymuş, bu süreçte anayasal değişikliklerle dönem sınırlaması ve yaş sınırının kaldırılması sayesinde yeniden aday olmasının önü açılmıştı.

Ülkede 15 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, Museveni oyların yüzde 71'ini alırken, Wine yüzde 24'te kaldı.