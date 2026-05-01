Uganda'da kreşe bıçaklı saldırı: 4 çocuğu öldüren sanığa idam cezası

KAMPALA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da bulunan Uganda Yüksek Mahkemesi, bir kreşte düzenlediği bıçaklı saldırıda dört küçük çocuğu öldüren saldırganı idam cezasına çarptırdı.

2 Nisan'da meydana gelen saldırının gerçekleştiği Ggaba Erken Çocukluk Gelişim Merkezi yakınlarında kurulan mahkemede yargılanan Christopher Okello Onyum suçlu bulundu.

Yargıç Alice Komuhangi, suçun vahametine dikkat çekerek, yasalara göre böylesine ağır vakalara ölüm cezası verilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Mahkeme, Okello'yu birden fazla cinayet de dahil olmak üzere yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum etti.

Polis kayıtlarına göre, binaya çocuğunu okula kaydettirmek istediğini söyleyerek giren Okello, düzenlediği bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Zanlıyı yakalayan güvenlik güçleri, onu linç etmek isteyen öfkeli kalabalığı dağıtmak amacıyla uyarı ateşi açtı.

Uganda'da bir okulda gerçekleşen ilk bıçaklı saldırı olarak kayıtlara geçen olay, okul öncesi eğitim merkezlerinin güvenliğine dair ciddi endişelere yol açtı.

