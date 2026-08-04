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Uganda'dan Netanyahu'nun ağabeyine anıt

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- Afrika Birliği Örgütü, İsrail'in 1976'da Uganda topraklarında düzenlediği ve onlarca Uganda askerinin öldürüldüğü operasyonu ülkenin egemenliğinin ihlali olarak kınamıştı

Uganda ordusu, İsrail'in 1976'da Entebbe Havalimanı'na düzenlediği askeri baskında ölen Yonatan Netanyahu için anıt açtı.

Elinde piyade tüfeğiyle tasvir edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağabeyi Yonatan Netanyahu'nun heykeli, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba tarafından Entebbe Uluslararası Havalimanı'nın eski terminali önünde açıldı.

Anıtın yapılması talimatını veren Kainerugaba, İsrailli komutanı "cesareti ve masumların korunmasına bağlılığı" gerekçesiyle onurlandırdıklarını ileri sürdü.

İsrail güçleri, Filistinli ve Alman örgüt mensupları tarafından kaçırılan Air France uçağındaki rehineleri kurtarma gerekçesiyle Temmuz 1976'da Uganda'nın onayı olmadan Entebbe Havalimanı'na askeri operasyon düzenlemişti.

Baskında rehinelerin büyük bölümü kurtarılırken, 3 rehine ile onlarca Uganda askeri ve İsrail birliğinin komutanı Yonatan Netanyahu ölmüştü.

Afrika Birliğinin öncülü Afrika Birliği Örgütü, İsrail'in başka bir Afrika ülkesinin topraklarında gerçekleştirdiği operasyonu Uganda'nın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek kınamıştı.

Aradan 50 yıl geçmesinin ardından Uganda askerlerinin öldürüldüğü baskının İsrailli komutanı için anıt dikilmesi, Kampala ile Tel Aviv arasında son yıllarda gelişen yakın ilişkilerin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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