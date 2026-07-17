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Uganda'da Son Ebola Hastası Taburcu Edildi

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Uganda, testi negatif çıkan son Ebola hastasını taburcu etti. Yeni vaka görülmezse 42 gün sonra salgının sona erdiği ilan edilecek.

KAMPALA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Mulago Ulusal Sevk Hastanesi'nde basına konuşan Uganda Sağlık Bakanı Chris Baryomunsi, 16 Temmuz 2026.

Uganda, perşembe günü testi negatif çıkan son Ebola hastasını taburcu etti. Ülkede yeni vaka görülmemesi halinde salgının sona erdiğinin ilan edilmesi için gereken 42 günlük geri sayım başladı. (Fotoğraf: Hajarah Nalwadda/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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