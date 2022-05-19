Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

Saygı duruşu

Uganda'nın Gençler ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Mateke'nin konuşması

Büyükelçilik 3. Katibi Can Berk Atasoy'un konuşması

Törenden detaylar Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

KAMPALA (AA) – Türkiye'nin Kampala büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükelçilik 3. Katibi Can Berk Atasoy, Uganda'nın Gençler ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Mateke, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda Türk vatandaşının katıldığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Atasoy, Türkiye'nin istiklal mücadelesi, bağımsızlığını kazanmak için mücadele veren başka milletlere örnek olduğunu vurguladı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Atasoy, "Ülkemizden çok uzaktayız. Milli bayramlarımız kendimizi ülkemizde gibi hissetmemizi sağlıyor. O yüzden daha da anlamlı şekilde kutlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Mateke, Uganda'da yaşayan tüm Türklerin bayramını tebrik etti. Bağımsızlık gününün gençlere armağan edilmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Uganda'da düzenlenecek spor turnuvasına katkı sunmak amacıyla Büyükelçilik tarafından gençlere forma armağan edildi. Konuşmaların ardından Atasoy, formaları Bakan Mateke'ye takdim etti.