Uganda, Almanya ile Askeri İşbirliğini Askıya Aldı

Uganda, Almanya ile Askeri İşbirliğini Askıya Aldı
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Uganda Halk Savunma Kuvvetleri, Almanya'nın Kampala Büyükelçisi Matthias Schauer'in güvenilir istihbarat raporları doğrultusunda ülkede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak tüm savunma ve askeri işbirliği faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Almanya ile tüm savunma ve askeri işbirliği faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Uganda Savunma Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Müdür Vekili Chris Magezi, X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kampala Büyükelçisi Matthias Schauer'in ülkede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak güvenilir istihbarat raporları doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti.

Raporlarda Schauer'in, Uganda hükümetine karşı faaliyet gösteren gayriresmi siyasi-askeri yapılarla ilişki içinde olduğunun tespit edildiğini savunan Magezi, bu kararın Schauer'in bu gruplarla ilişkisine dair durumun tam olarak aydınlatılmasına kadar yürürlükte kalacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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