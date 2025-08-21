Ufuk Bayraktar ve Arkadaşı Kavga Sonrası Serbest Bırakıldı

Beyoğlu'ndaki bir restoranda yaşanan kavgada oyuncu Ufuk Bayraktar ve arkadaşı Volkan A., iş yeri sahibiyle yaşanan gerginlik sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı.

Beyoğlu'ndaki bir restoranda çıkan kavgaya ilişkin sinema ve dizi oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçali Paşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31) ile gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P, Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A. emniyete götürüldü.

İşletme sahibi A.P'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın yaşandığını, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüphelilerin baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Bayraktar'ın bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü, ardından da kavga ettikleri anlar yer alıyor.???????

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
