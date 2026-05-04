Ufka Yolculuk Yarışması'nın Samsun ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla 13. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Samsun ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yıldız Genç Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 824 bin 878 kişinin katıldığı yarışmaya Samsun'dan 16 bin 346 yarışmacının kayıt yaptırdığı, 463 takım liderinin de gönüllü destek verdiği bildirildi.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda, yarışmanın yalnızca bilgi ölçen değil, aynı zamanda ahlaki gelişime katkı sunan bir süreç olduğu vurgulandı.

Yıldız Genç Spor Kulübü'nün çalışmaları hakkında bilgi verilen törende, kulübün hadis derslerinden doğa yürüyüşlerine, sosyal etkinliklerden sportif çalışmalara kadar gençlerin milli ve manevi gelişimine uzun yıllardır katkı sunduğu belirtildi.

Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
