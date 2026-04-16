UEDAŞ ekipleri sokak lambasındaki kuş yuvasını korudu

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) saha ekipleri, Yıldırım ilçesindeki sokak aydınlatmasına ilişkin iletilen arıza ihbarı üzerine bölgeye gitti. Arızalı aydınlatma direğinin armatür kapağını açan ekipler, direk içerisinde bir kuşun yuva yaptığını tespit etti. Ekipler, yuvaya zarar vermemek için mevcut armatürün enerjisini iptal ederek devre dışı bıraktı. Ardından, bölgedeki aydınlatma ihtiyacını karşılamak için yeni bir armatür montajı gerçekleştirildi. Böylece hem arıza giderildi hem de kuş yuvası korunmuş oldu.

'DOĞAYA ZARAR VERMEDEN ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'

UEDAŞ Yıldırım Arıza Personeli Görkem Yeşil, sahada benzer durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını belirterek, "İhbar üzerine geldiğimiz noktada armatürün içinde kuş yuvası olduğunu gördük. Yuvaya zarar vermemek adına söküm yapmadık. Bunun yerine farklı bir çözüm üreterek yeni armatür montajı gerçekleştirdik. Bölgemizde bu tür durumlarda doğaya zarar vermeden çözüm üretmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de ekiplerin hassas yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gösterilen duyarlılığın örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı