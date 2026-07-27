Rize'de yol çalışmasındaki iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Rize'nin Pazar ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesi yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Operatör M.A.Ç., makineden atlayarak yaralandı. Ekiplerin zorlu arazi koşullarında müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
RİZE'nin Pazar ilçesinde yol çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazar ilçesine bağlı Yücehisar köyünde meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü yol çalışması sırasında M.A.Ç.'nin kullandığı iş makinesi, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sırasında iş makinesinden atlayan operatör yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yaralıya ulaşan ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. M.A.Ç., bulunduğu yerden AFAD ekiplerince sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan M.A.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.