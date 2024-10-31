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Uçurtma Şenliği Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Düzenlendi

Uçurtma Şenliği Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Düzenlendi
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Osmaniye'de 'Umutlar Emniyet'le Yeşersin' projesi kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde, devlet korumasındaki çocuklar ve engelli çocuklar bir araya geldi. Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak keyifli anlar geçirdi.

OSMANİYE'de, "Umutlar Emniyet'le Yeşersin" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında, Uçurtma Şenliği düzenlendi. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, devlet koruması altındaki çocuklar ve engelli çocuklarla bir araya geldi.

Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yücel Erdoğan da katıldı.

Vali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Devletimizin koruması altındaki olan çocuklarımız, engelli çocuklarımız ve aileleri ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğümüz öncülüğünde 'Umutlarımız Emniyet'le Yeşersin' etkinliği kapsamında çok güzel bir program yapıyorlar, eğleniyorlar, uçurtma şenliği yapıyorlar. Çocuklarımızla bir arada olduğumuz için biz de çok mutluyuz, onları çok seviyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüze, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Böyle anlamlı güzel faaliyetleri her daim inşallah yapalım istiyoruz" dedi.

Şenlikte uçurtma uçuran ve gönüllerince eğlenen çocuklar, Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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