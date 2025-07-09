Uçucu Madde Kullanan Sürücü, Polis Araçlarına Çarptıktan Sonra Tutuklandı

Uçucu Madde Kullanan Sürücü, Polis Araçlarına Çarptıktan Sonra Tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçucu madde kullandığı belirlenen Güven Uğur, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 polis aracına çarptı. Olay sonrası Uğur, durduruldu ve tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 polis otosuna çarpan ve otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulan Güven Uğur (40), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Menteşe ilçesinde meydana geldi. Kötekli Mahallesi'nde yaşayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin araç içerisinde uçucu madde kullandığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Güven Uğur, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Menteşe yönüne giden otomobil, takip sırasında 4 polis aracına çarparak hasara neden oldu. Hafif yaralanan Uğur'un araç trafiği ve yayalar için risk oluşturan kaçışı, polisin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla sona erdi. Gözaltına alınan ve yapılan ilk incelemede uçucu madde etkisinde olduğu tespit edilen Güven Uğur, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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